Мax установили 50 миллионов пользователей

Sibnet.ru
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Аудитория российского мессенджера Max достигла 50 миллионов пользователей. В октябре в приложении добавилось еще несколько каналов популярных блогеров и артистов, а также появилась платформа для бизнеса.

Рекордный суточный охват зафиксирован 22 октября, когда мессенджером воспользовались 22,5 миллиона человек. В среднем за сутки Max открывают более 19 миллионов юзеров, сообщила пресс-служба национального мессенджера.

«23 октября Мax открыл "Платформу для партнеров", которая позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приема платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов», — говорится в сообщении.

За несколько дней заявку на участие в этой программе подали 2875 компаний. Также пользователям во всех регионах стала доступна образовательная платформа Сферум. Количество ее пользователей превысило 10 миллионов.

Минцифры опровергло утечку данных пользователей Max

Увеличилось и число каналов, которые завели в Max различные медиаперсоны. Новостями с подписчиками в мессенджере теперь делятся певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.

