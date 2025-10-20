Минцифры опровергло утечку данных пользователей мессенджера Max

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаци РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей российского мессенджера Max. Пресс-служба ведомства назвала появившиеся в Telegram-каналах сообщения фейком.

Информация о взломе Max была ранее появилась на хакерском форуме DarkForums. Пользователь под ником Titusko25357 опубликовал объявление о продаже «полного дампа базы данных» отечественного мессенджера, уточнив, что он содержит 46 203 590 строк.

Хакер приложил в качестве доказательства фрагмент базы данных, якобы, с именами, фамилиями, номерами телефонов пользователей и идентификаторами профилей на портале «Госуслуги».

Сообщение о масштабной «утечке» растиражировали Telegram-каналы, после чего последовала реакция Минцифры. Там сообщили, что специалисты ведомства провели проверку опубликованных хакером данных.

«Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей», — заверила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Max также поспешила опровергнуть сообщения об утечке, назвав их фейком, распространяемым анонимными источниками.