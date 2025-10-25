НАВЕРХ

«Сибирь» впервые потерпела поражение по буллитам

ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» впервые в сезоне проиграла по буллитам, команда уступила «Трактору» на домашнем льду со счетом 3:4.

С первых минут матча «Сибирь» больше владела шайбой и атаковала. Счет точным и сильным броском открыл Егор Аланов. Однако в середине первого периода гости сравняли счет в меньшинстве — отличился Василий Глотов.

«Сибирь» вновь вышла вперед — начала команда реализовала отложенный штраф. Играя вшестером против пятерых, результативный щелчок на свой счет записал Иван Чехович. Затем Кирилл Рассказов упрочил преимущество новосибирцев.

Гости сумели отыграться в третьем периоде — погоню запустил Михаил Григоренко, набирающий очки в пятом матче подряд. За три с лишним минуты до окончания основного времени Егор Коршков подкараулил отскок и сравнял счет — 3:3.

Овертайм завершился без забитых голов, в итоге судьба матча решалась в серии послематчевых бросков. Победу «Трактору» принес Василий Глотов, а новосибирцы впервые с начала чемпионата проиграли по буллитам.

«Сибирь» не выигрывает в основное время уже 12 матчей. Новосибирский клуб остается на предпоследней позиции Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
