Samsung официально представила гарнитуру Galaxy XR

Южнокорейская корпорация Samsung официально представила гарнитуру расширенной реальности Galaxy XR. Устройство получилось легче главного конкурента – Vision Pro от Apple и значительно дешевле.

Характеристики Galaxy XR утекли в сеть еще в начале октября и нашли подтверждение в официальной презентации. Гарнитура оснащена процессором Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, имеет 16 гигабайт оперативки, 256 гигабайт внутреннего хранилища и работает на ОС Android XR.

Samsung позиционирует устройство, как альтернативу домашнему кинотеатру, а также идеальное рабочее пространство. Galaxy XR позволяет открыть приложения любого размера и удобно разместить их перед глазами для комфортной работы.

Также разработчики обещают «потрясающий» эффект погружения при исследовании городов и мировых достопримечательностей с помощью Google-карт.

«Прогуляйтесь по улицам Токио перед поездкой, пролетите над Гранд-Каньоном или даже вернитесь в свой старый район — и все это не выходя из гостиной», – говорится в презентации устройства.

Одной из главных фишек гарнитуры называется нейросеть Gemini от Google. Она понимает, что видит и делает пользователь, и может быть полезной как в работе, так и во время игр или при исследовании окружающего пространства.

Galaxy XR оценили в 1799 долларов, почти вдвое дешевле гарнитуры Vision Pro от Apple. Те, кто купит гаджет до конца года, получат в подарок 12 месяцев подписки YouTube Premium и другие бонусы.

Хайтек #Гаджеты
