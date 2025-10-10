Раскрыты характеристики Samsung Galaxy XR

Изображения и технические характеристики VR-гарнитуры Samsung Galaxy XR стали известны до официальной презентации устройства. Гаджет получился легче и дешевле главного конкурента – Apple Vision Pro.

Гарнитура весит 545 граммов (на 50 граммов легче Vision Pro), работает на процессоре Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 и поставляется в комплекте с двумя контроллерам с тактильной обратной связью, выяснил портал Android Headlines.

Galaxy XR имеет 4K micro-OLED дисплей, датчики отслеживания движения рук и глаз, микрофоны, улавливающие звук со всех сторон, и двухполосные динамики, обеспечивающие пространственное звучание.

Устройство сможет работать от батареи около двух часов в обычном режиме и до двух с половиной часов в режиме воспроизведения видео. Также гаджет способен различать речь «носителя» и других участников беседы.

По неофициальной информации, гаджет будет представлен Samsung до конца октября. Цена устройства составит около 1800 долларов, что почти вдвое меньше, чем у Apple Vision Pro, цены на которую начинаются от 3499 долларов.