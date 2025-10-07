НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Sony убрала из комплекта Xperia 10 VII кабель для зарядки

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Фото: © j-phone.ru

Японская корпорация Sony убрала из комплекта своего среднебюджетного смартфона Xperia 10 VII не только зарядное устройство, но и USB-C кабель.

Опытом покупки представленного в сентябре гаджета поделился пользователь Reddit с ником Brick_Fish. Он рассказал, что купил смартфон от Sony для своей мамы на замену Samsung Galaxy S5 Mini. Открыв коробку, он не обнаружил внутри ничего, кроме телефона и инструкции к нему.

«Это вообще нормально? Я думал, что новые телефоны идут хотя бы с кабелем для зарядки, и они просто убрали зарядный блок и бесполезные наушники», — возмутился пользователь.

Первым производителем, отказавшимся от «зарядки» в комплекте продаваемых смартфонов, стала Apple. Корпорация объяснила это в 2020 году заботой об экологии. Позже ее примеру последовали и другие бренды.

Издание Android Authority не исключает, что опыт Sony, превзошедшей Apple по части заботы об экологии, подхватят и другие компании.

«Экологический аргумент в пользу отказа от проводов в комплекте легко понять: за годы существования стандарта USB-C у типичных потребителей накопился целый арсенал пригодных к использованию кабелей», – пишет издание.

Ряд пользователей, включая Brick_Fish, склонны считать, что таким образом производители просто пытаются дополнительно заработать на продаже аксессуаров к смартфонам.

Еще по теме
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Lenovo готовит ответ iPhone 17 Air
Новый флагман OnePlus получит тот же процессор, что и Xiaomi 17
Xiaomi представила флагманскую линейку смартфонов
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
7051
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
7327
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
26426
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
43268
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
132085
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
130643
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
163897
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154132
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2755700
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
179936
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

andrei703333

Что толку инфляция все опередит, плюс пенсионеры от такого "качественной" не доживут до пенсии