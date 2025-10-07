Sony убрала из комплекта Xperia 10 VII кабель для зарядки

Японская корпорация Sony убрала из комплекта своего среднебюджетного смартфона Xperia 10 VII не только зарядное устройство, но и USB-C кабель.

Опытом покупки представленного в сентябре гаджета поделился пользователь Reddit с ником Brick_Fish. Он рассказал, что купил смартфон от Sony для своей мамы на замену Samsung Galaxy S5 Mini. Открыв коробку, он не обнаружил внутри ничего, кроме телефона и инструкции к нему.

«Это вообще нормально? Я думал, что новые телефоны идут хотя бы с кабелем для зарядки, и они просто убрали зарядный блок и бесполезные наушники», — возмутился пользователь.

Первым производителем, отказавшимся от «зарядки» в комплекте продаваемых смартфонов, стала Apple. Корпорация объяснила это в 2020 году заботой об экологии. Позже ее примеру последовали и другие бренды.

Издание Android Authority не исключает, что опыт Sony, превзошедшей Apple по части заботы об экологии, подхватят и другие компании.

«Экологический аргумент в пользу отказа от проводов в комплекте легко понять: за годы существования стандарта USB-C у типичных потребителей накопился целый арсенал пригодных к использованию кабелей», – пишет издание.

Ряд пользователей, включая Brick_Fish, склонны считать, что таким образом производители просто пытаются дополнительно заработать на продаже аксессуаров к смартфонам.