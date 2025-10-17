Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль

Тайваньская корпорация Asus выпустила компактный ПК для геймеров ROG NUC 9 Mini. Он имеет мощную ноутбучную видеокарту и цену около 170 тысяч рублей.

Мини-ПК оснащен 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D и мобильной видеокартой GeForce RTX 5070 с максимальным энергопотреблением 115 ватт.

Устройство поддерживает до 96 гигабайт оперативной памяти DDR5 и имеет два слота M.2 установки SSD суммарной емкостью до 4 терайбайт.

Для мониторов предусмотрены два разъема HDMI 2.1 и еще два порта DisplayPort 2.1. Подключение к сети возможно через Wi-Fi 7 или 2,5-гигабитный LAN.

Такую начинку разработчики уместили в компактный корпус высотой 28,2 сантиметра и шириной всего 5,6 сантиметра. Для сравнения Xbox Series X имеет высоту 30 сантиметров, а PlayStation 5 – 39 сантиметров.

ROG NUC 9 Mini пока доступен только в Китае по начальной цене 14 999 юаней (примерно 171 000 рублей).