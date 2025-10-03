НАВЕРХ

Ротенберг поблагодарил болельщиков «Сибири» за поддержку

Источник:
Sibnet.ru
203 0
Фото: © ХК «Сибирь»

Экс-тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» за поддержку. Словами благодарности он начал пост в своем телеграм-канале, посвященный Кубку Первого канала.

«Благодарю болельщиков "Сибири", жителей Новосибирска за вашу огромную поддержку! Мы готовим для вас большой праздник хоккея на Кубке Первого канала», — написал Ротенберг.

Он уточнил, что в декабрьском турнире в Новосибирске примут участие три команды: сборная «Россия 25» (тренером которой он является), а также национальные сборные Белоруссии и Казахстана. Таким образом Ротенберг снял вопрос о возможном четвертом участнике Кубка Первого канала, которым, по данным некоторых СМИ, могла стать одна из европейских сборных.

Обращение к болельщикам «Сибири» прозвучало от Ротенберга после флешмоба в комментариях к его предыдущему посту. Фанаты массово просили тренера возглавить «Сибирь», когда стало известно, что клуб расторг контракт с Вадимом Епанчинцевым и, по слухам, собирается назначить на его место Вячеслава Буцаева – родного брата руководителя селекционной службы «Сибири» Юрия Буцаева.

Флэшмоб продолжился и в комментариях к пятничному посту Ротенберга. За несколько минут болельщики «Сибири» оставили более 2300 сообщений с призывами к тренеру возглавить новосибирскую команду.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
