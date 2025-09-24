НАВЕРХ

«Сибирь» отправила «на дно» тонущий «Салават»

Источник:
Sibnet.ru
139 0

Хоккейная «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в серии буллитов.

В составе новосибирской команды шайбы на свой счет записали Алексей Яковлев и Владимир Ткачев. Победный бросок в серии буллитов на счету Скотта Уилсона. У «Салавата Юлаева» отличились Максим Кузнецов и Джек Родевальд.

Победу «Сибирь» одержала на фоне серьезных потерь — из-за травм выбыли сразу пять игроков: от защитников Дэвида Фарранса и Андрея Чуркина до сразу трех центральных нападающих — Ивана Климовича, Архипа Неколенко и Валентина Пьянова.

«Дорогого стоит, что нашли силы переломить в третьем периоде этот матч, очень важные два очка. Наверное, через такие игры мы становимся лучше и растем как команда», — сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев на пресс-конференции после матча.

Для уфимского клуба это поражение стало пятым подряд. Команда на фоне финансовых проблем в настоящее время замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с четырьмя очками. «Сибирь» поднялась на седьмое место в конференции, у нее теперь восемь набранных очков.

Еще по теме
«Авангард» обыграл СКА в драматичном матче в Санкт-Петербурге
Канадский вратарь «Сибири» разочаровал болельщиков
«Авангард» с разгромным счетом взял реванш у «Ак Барса»
Что изменилось в КХЛ 19 сентября
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ нанесли удар по центру Новороссийска
Игорь Краснов назначен председателем Верховного суда
Telegraph сочла заявления Трампа плохой новостью для Зеленского
Принят в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине