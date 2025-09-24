«Сибирь» отправила «на дно» тонущий «Салават»

Хоккейная «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в серии буллитов.

В составе новосибирской команды шайбы на свой счет записали Алексей Яковлев и Владимир Ткачев. Победный бросок в серии буллитов на счету Скотта Уилсона. У «Салавата Юлаева» отличились Максим Кузнецов и Джек Родевальд.

Победу «Сибирь» одержала на фоне серьезных потерь — из-за травм выбыли сразу пять игроков: от защитников Дэвида Фарранса и Андрея Чуркина до сразу трех центральных нападающих — Ивана Климовича, Архипа Неколенко и Валентина Пьянова.

«Дорогого стоит, что нашли силы переломить в третьем периоде этот матч, очень важные два очка. Наверное, через такие игры мы становимся лучше и растем как команда», — сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев на пресс-конференции после матча.

Для уфимского клуба это поражение стало пятым подряд. Команда на фоне финансовых проблем в настоящее время замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с четырьмя очками. «Сибирь» поднялась на седьмое место в конференции, у нее теперь восемь набранных очков.