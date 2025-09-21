НАВЕРХ

«Авангард» с разгромным счетом взял реванш у «Ак Барса»

Команда «Авангард»
Фото: © ХК «Авангард»

Хоккеисты омского «Авангарда» с разгромным счетом одержали победу над казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Ак Барс» принимал гостей из Омска на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Уже на 30-й секунде встречи форвард казанцев Владимир Алистров вывел свою команду вперед.

Но затем инициативу полностью перехватили хоккеисты «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Котляревский (2-я минута), Константин Окулов (14, 27), Эндрю Потуральски (47), Максим Лажуа (57) и Ансель Галимов (58).

Этим матчем омская команда смогла взять реванш у «Ак Барса» за поражение в стартовом матче текущего сезона, когда казанцы одержали победу со счетом 2:1.

«Авангард» набрал 10 очков после шести матчей и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Омская команда 23 сентября в гостях встретится со СКА.

Спорт #Хоккей
