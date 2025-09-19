«Лада» расторгла контракт с главным тренером

Хоккейный клуб «Лада» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Борисом Мироновым, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба. Это первая тренерская отставка в новом сезоне КХЛ.

«Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение», — сказал гендиректор «Лады» Александр Харламов.

На должность главного тренера назначен Павел Десятков, который на уровне ВХЛ возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань, «Молот-Прикамье» и «Сокол». В мае 2024 году он был назначен на пост главного тренера «Витязя». Контракт подписан до конца сезона.

Тольяттинский клуб в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провел пять матчей. «Лада» начала чемпионат с победы над екатеринбургским «Автомобилиста» со счетом 4:3, но затем потерпела четыре поражения подряд.

Тольяттинская команда дважды проиграла нижегородскому «Торпедо», а также уступила петербургскому СКА и ярославскому «Локомотиву» с одинаковым счетом 1:6. На данный момент «Лада» с двумя очками занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.