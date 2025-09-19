НАВЕРХ

«Лада» расторгла контракт с главным тренером

Борис Миронов, главный тренер ХК «Лада»
Борис Миронов, главный тренер ХК «Лада»
Фото: © пресс-служба ХК «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Борисом Мироновым, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба. Это первая тренерская отставка в новом сезоне КХЛ.

«Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение», — сказал гендиректор «Лады» Александр Харламов.

На должность главного тренера назначен Павел Десятков, который на уровне ВХЛ возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань, «Молот-Прикамье» и «Сокол». В мае 2024 году он был назначен на пост главного тренера «Витязя». Контракт подписан до конца сезона.

Тольяттинский клуб в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провел пять матчей. «Лада» начала чемпионат с победы над екатеринбургским «Автомобилиста» со счетом 4:3, но затем потерпела четыре поражения подряд.

Тольяттинская команда дважды проиграла нижегородскому «Торпедо», а также уступила петербургскому СКА и ярославскому «Локомотиву» с одинаковым счетом 1:6. На данный момент «Лада» с двумя очками занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

korvinsS

https://3mx.ru/articles/dron-na-optovolokneЦитата(Улитка на склоне @ 18.9.2025, 0:11) Трудно конкурировать...

velam

Какую-то ахинею сочиняют, 7 воин остановили... , Там за 24 часа Трамп обещал все остановить, ну и что,где...

pepelmetal

Украине капут, чего о ней думать)

senik

Может цены сделать соответствующие качеству? А то цена, как у хорошей иномарки, зато пробег до кап ремонта...