«Сибирь» на выезде всухую обыграла «Амур»

Новосибирская «Сибирь» на выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги всухую обыграла хабаровский «Амур».

Первые два периода матча, несмотря на активную борьбу, прошли без голов. И только в третьем периоде нападающий «Сибири» Сошников на 21 секунде загнал шайбу в ворота хабаровчан. Встреча закончилась с сухим счетом 1:0.

Матч прошел на хабаровском стадионе «Платинум-Арена». Эта была вторая встреча «Сибири» и «Амура» за последние два дня. На первой, прошедшей в Новосибирске 17 сентября, сильнее также оказались сибиряки. Они победили по буллитам со счетом 4:3.

Следующий матч «Сибири» состоится 22 сентября. Она дома сыграет с череповецкой «Северсталью».