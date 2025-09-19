НАВЕРХ

«Сибирь» на выезде всухую обыграла «Амур»

Новосибирская «Сибирь» на выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги всухую обыграла хабаровский «Амур».

Первые два периода матча, несмотря на активную борьбу, прошли без голов. И только в третьем периоде нападающий «Сибири» Сошников на 21 секунде загнал шайбу в ворота хабаровчан. Встреча закончилась с сухим счетом 1:0.

Матч прошел на хабаровском стадионе «Платинум-Арена». Эта была вторая встреча «Сибири» и «Амура» за последние два дня. На первой, прошедшей в Новосибирске 17 сентября, сильнее также оказались сибиряки. Они победили по буллитам со счетом 4:3.

Следующий матч «Сибири» состоится 22 сентября. Она дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

