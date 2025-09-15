НАВЕРХ

Итоги игрового дня 15 сентября в КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Ледовая арена в
Фото: © Sibnet.ru
«Моряки» топят сибиряков, «Тигры» съедают «Драконов». Это Восток... И еще три противостояния игрового дня в регулярном сезоне 2025/26 Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» 5 : 4 «Драконы»

Голы: 1:0 - 6:50 Броадхерст (бол.), 2:0 - 9:35 Мищенко (рав.), 2:1 - 13:02 Рендулич (бол.), 3:1 - 19:18 Дубакин (рав.), 3:2 - 41:20 Меркли (рав.), 3:3 - 44:35 Меркли (рав.), 4:3 - 50:48 Ли О. (рав.), 5:3 - 51:23 Слепец (рав.), 5:4 - 57:42 Эллис (рав.)

В битве равновесий чаша весов склонилась в пользу амурских «Тигров».

«Адмирал» 2 : 0 «Сибирь»

Голы: 1:0 - 16:28 Олсон (бол.), 2:0 - 51:10 Муранов (рав.)

«Адмирал» выигрывает первый домашний матч с первым «сухарем» Хуски в качестве «моряка» и первой забитой шайбой в КХЛ для новичка из Канады Кайла Олсона. «Сибирь» закрепилась на последнем месте чемпионата.

