«Сибирь» одержала первую победу в сезоне

Хоккейная «Сибирь» на домашнем льду обыграла «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа стала первой в сезоне для новосибирской команды.

На 35-й минуте нападающий дальневосточной команды Павел Шэн забил первый гол. На 47-й минуте Алексей Яковлев сравнял счет в матче и перевел игру в овертайм. В дополнительное время команды победителя не выявили.

В серии буллитов сильнее оказалась «Сибирь», победный бросок на счету Владимира Ткачева. Яковлев и Ткачев в итоги были признаны главными звездами матча — первый забил важнейший гол и провел два силовых приема, а второй реализовал решающую попытку в серии бросков.

«Сибирь» после победы осталась на 11-м месте Восточной конференции КХЛ. В следующем матче «Адмирал» и «Сибирь» вновь сыграют друг с другом. Однако на этот раз поединок пройдет во Владивостоке 15 сентября.