Дрейк поставил 300 тысяч долларов на победу Синнера на US Open

Источник:
Sibnet.ru
168 0
рэпер Дрейк
Фото: The Come Up Show / CC BY 2.0

Канадский рэпер Дрейк (Drake) поставил 300 тысяч долларов на то, что Янник Синнер выиграет Открытый чемпионат США по теннису. Скриншот принятой ставки артист опубликовал в своих соцсетях.

В случае удачного для Дрейка исхода, его выигрыш составит 207 тысяч долларов, однако для начала итальянскому теннисисту нужно дойти до финала турнира. В четвертьфинале Синнер обыграл соотечественника Лоренцо Музетти и теперь вечером в пятницу поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом за путевку в финал. В другом полуфинальном поединке сойдутся Новак Джокович и Карлос Алькарас.

В прошлом году Дрейк также не прошел мимо финала US Open, в котором встречались Янник Синнер и американец Тейлор Фритц. Рэпер поставил 210 тысяч долларов на победу Фритца и проиграл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРублев счел несправедливым штраф в $3 тыс. за нецензурную брань

Канадец известен своим увлечением ставками на спортивные события. Как правило, его прогнозы не сбываются, из-за чего в сети даже появился термин «проклятье Дрейка». Журналисты подсчитали, что из 15 сделанных Дрейком ставок в прошлом году, выигрышными оказались только шесть, а общий проигрыш рэпера на ставках в 2024-ом составил 1 383 307 долларов.

Спорт #Летние виды #Шоу-бизнес
Обсуждение (0)
