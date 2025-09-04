Дрейк поставил 300 тысяч долларов на победу Синнера на US Open

Канадский рэпер Дрейк (Drake) поставил 300 тысяч долларов на то, что Янник Синнер выиграет Открытый чемпионат США по теннису. Скриншот принятой ставки артист опубликовал в своих соцсетях.

В случае удачного для Дрейка исхода, его выигрыш составит 207 тысяч долларов, однако для начала итальянскому теннисисту нужно дойти до финала турнира. В четвертьфинале Синнер обыграл соотечественника Лоренцо Музетти и теперь вечером в пятницу поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом за путевку в финал. В другом полуфинальном поединке сойдутся Новак Джокович и Карлос Алькарас.

В прошлом году Дрейк также не прошел мимо финала US Open, в котором встречались Янник Синнер и американец Тейлор Фритц. Рэпер поставил 210 тысяч долларов на победу Фритца и проиграл.

Канадец известен своим увлечением ставками на спортивные события. Как правило, его прогнозы не сбываются, из-за чего в сети даже появился термин «проклятье Дрейка». Журналисты подсчитали, что из 15 сделанных Дрейком ставок в прошлом году, выигрышными оказались только шесть, а общий проигрыш рэпера на ставках в 2024-ом составил 1 383 307 долларов.