Рублев счел несправедливым штраф в $3 тыс. за нецензурную брань

Теннисист Андрей Рублев
Российский теннисист Андрей Рублев высказался о штрафе в размере 3 тысяч долларов, который назначили ему выплатить за нецензурную брань во время Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Рублев был оштрафован на 3 тысячи долларов за нецензурные выражения в матче второго круга против американца Тристана Бойера.

«Когда ты сам с собой плохо разговариваешь, то, как ты это делаешь, — твое личное дело. На мой взгляд, за это не должны штрафовать», — цитирует Рублева «Чемпионат».

По мнению теннисиста, нужно штрафовать за плохие слова в адрес судье, соперника или когда это был крик на весь корт.

Рублев добавил, что нецензурная брань встречается во всех видах спорта и это нормально.

