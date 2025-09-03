S7 стала официальным авиаперевозчиком КХЛ в новом сезоне

S7 Airlines стала официальным перевозчиком Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перед стартом нового сезона перевозчик и руководство лиги заключили соглашение о партнерстве, согласно которому S7 будет обеспечивать перелеты сотрудников КХЛ и судейских бригад между городами проведения матчей чемпионата.

Партнерство также предусматривает возможность проведения промо-акций для болельщиков на спортивных аренах.

«Вместе мы сможем предложить новые проекты и впечатления, которые сделают чемпионат еще ближе к болельщикам», — цитирует пресс-служба S7 Airlines вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября матчем между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».