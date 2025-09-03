НАВЕРХ

S7 стала официальным авиаперевозчиком КХЛ в новом сезоне

Источник:
Sibnet.ru
104 0

S7 Airlines стала официальным перевозчиком Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перед стартом нового сезона перевозчик и руководство лиги заключили соглашение о партнерстве, согласно которому S7 будет обеспечивать перелеты сотрудников КХЛ и судейских бригад между городами проведения матчей чемпионата.

Партнерство также предусматривает возможность проведения промо-акций для болельщиков на спортивных аренах.

«Вместе мы сможем предложить новые проекты и впечатления, которые сделают чемпионат еще ближе к болельщикам», — цитирует пресс-служба S7 Airlines вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября матчем между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

Еще по теме
Сергей Широков сохранил пост капитана ХК «Сибирь» в новом сезоне
Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России
Лучший бомбардир КХЛ перешел из «Салавата Юлаева» в «Трактор»
Овечкин дал неутешительный прогноз по возвращению сборной на турниры
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Вокруг спорта
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
27
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
17
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР