Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины

Sibnet.ru
Умер еще один сын женщины из города Балея Забайкальского края, скончавшейся на могиле погибшего на СВО сына, сообщила знакомая семьи.

Молодому человеку было 28 лет, он сильно переживал из-за смерти матери и брата, рассказала местная жительница изданию «Чита.Ру».

По словам женщины, по дороге домой в Шелопугино он почувствовал сильные боли и остановился у родственников. В скорой помощи ему посоветовали ждать фельдшера. Мужчина умер от язвы, которая, по мнению соседей, могла обостриться на фоне нервного напряжения.

Жительница Балея сообщила, что умерший был усыновленным ребенком. В семье остались отец-инвалид и двое несовершеннолетних сыновей, которым около 15-16 лет.

О смерти женщины, чей 23-летний сын погиб на СВО, стало известно несколько дней назад. Ее тело на кладбище нашла бригада, копающая могилы.

