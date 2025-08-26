Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына

Жительница города Балея в Забайкальском крае Ольга Шарыпова скончалась на могиле сына, который подписал контракт с Минобороны и погиб на СВО.

Максим Шарыпов после срочной службы подписал контракт, вернулся с ранением и подписал еще один. В июне он погиб, его похоронили, и мать очень переживала, часто ходила на кладбище, сообщило издание «Чита.ру» со ссылкой на знакомую женщины.

Она добавила, что Шарыпова умерла спустя некоторое время после 40 дней со смерти сына. Ее тело нашла бригада, копающая могилы. Женщине было около 50 лет, сыну — 23 года. По данными местных СМИ, у Ольги Шарыповой остались двое несовершеннолетних сыновей.

Максим Шарыпов погиб 23 июня около населенного пункта Отрадное в ДНР. Военный занимал должность старшего механика-водителя танкового батальона, рассказал военком города Балея и Балейского района Евгений Болонев.