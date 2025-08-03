Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным

Фигуристка и телеведущая Евгения Медведева назвала людей, у которых хотела бы взять интервью. Среди спортсменов она назвала хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Из спортсменов — это Александр Овечкин, конечно же. Была бы большая честь. Легенда, легенда. Но я знаю, что это максимально сложно. Пойду с удочкой», — заявила Медведева Sport24.

Также она анонсировала выпуск своего шоу «БеС Комментариев» с продюсером Яной Рудковской.

«Я думаю, это будет прямо мегаинтересно. Мы постараемся сделать максимально откровенное, максимально комфортное, но при этом не без перчинки интервью. Поэтому ждите», — добавила фигуристка.