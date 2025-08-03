НАВЕРХ

Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным

Источник:
Sport24
239 1
Евгения Медведева
Евгения Медведева
Фото: Divmel ic / CC BY-SA 4.0

Фигуристка и телеведущая Евгения Медведева назвала людей, у которых хотела бы взять интервью. Среди спортсменов она назвала хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Из спортсменов — это Александр Овечкин, конечно же. Была бы большая честь. Легенда, легенда. Но я знаю, что это максимально сложно. Пойду с удочкой», — заявила Медведева Sport24.

Также она анонсировала выпуск своего шоу «БеС Комментариев» с продюсером Яной Рудковской.

«Я думаю, это будет прямо мегаинтересно. Мы постараемся сделать максимально откровенное, максимально комфортное, но при этом не без перчинки интервью. Поэтому ждите», — добавила фигуристка.

Еще по теме
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Открытие Московской олимпиады-80
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
19.07.2025 00:18
Схема мест проведения чемпионатов мира по футболу
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
13.07.2025 00:27
Вокруг спорта
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

vova97

кто только не угрожал России, золотая орда поляки шведы французы немцы и заметьте они были в то время...

physx

Они с позором бежали из Афганистана, испугались

Nik3316

вы товарищь заметно плохо историю знаете...

Twilight88

Переписали конституцию какую то там, можно сидеть вечно бедняжке без отпуска