Эксперт предложил создать в России государственный VPN

Глава совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ Герман Клименко предложил создать государственный VPN по аналогии с «Госуслугами».

С помощью такого сервиса, считает IT-эксперт, россияне смогли бы получить доступ к сайтам, которые не были заблокированы Роскомнадзором, а стали недоступны из-за собственной политики.

«Существует огромный пласт законной информации, но зарубежные ресурсы от нас отвернулись. Например, из России не почитать медицинские журналы. У нас есть “Госуслуги”, почему бы не создать “ГосVPN”», — цитирует Клименко Национальная служба новостей.

Эксперт добавил, что параллельно с обеспечением просмотра сайтов с разрешенным контентом «ГосVPN» мог бы блокировать доступ к экстремистским материалам, минимизируя риск получить штраф по новому закону.



