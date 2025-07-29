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Эксперт предложил создать в России государственный VPN

Источник:
Sibnet.ru
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Глава совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ Герман Клименко предложил создать государственный VPN по аналогии с «Госуслугами».

С помощью такого сервиса, считает IT-эксперт, россияне смогли бы получить доступ к сайтам, которые не были заблокированы Роскомнадзором, а стали недоступны из-за собственной политики.

«Существует огромный пласт законной информации, но зарубежные ресурсы от нас отвернулись. Например, из России не почитать медицинские журналы. У нас есть “Госуслуги”, почему бы не создать “ГосVPN”», — цитирует Клименко Национальная служба новостей.

Эксперт добавил, что параллельно с обеспечением просмотра сайтов с разрешенным контентом «ГосVPN» мог бы блокировать доступ к экстремистским материалам, минимизируя риск получить штраф по новому закону


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IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

corrector

тем что продолжает вооружать и по сути является единственным на сейчас гарантом живучести ВСУ ?

Улитка на склоне

А кто такой российская экономика? Кучка олигархов?