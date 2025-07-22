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Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности «Законотворчество».

Поправки об ответственности за поиск «заведомо экстремистских материалов» (статья 13.53) дополняют КоАП РФ. Ответственность будет наступать в том числе за использование VPN-сервисов. Размер штрафа — от 3 до 5 тысяч рублей.

Штрафовать будут за поиск экстремистского контента, внесенного в соответствующий перечень Министерства юстиции. В настоящее время в этом документе 536 страниц и более 5 тысяч материалов.

Изменения также вносят в статью 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). За распространение рекламы VPN-сервисов штраф для граждан составляет от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

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