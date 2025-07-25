Спасенного теннисисткой жука тут же раздавил болбой

Греческая теннисистка Мария Саккари в матче 1/8 финала турнира в Вашингтоне спасла жука, но, спустя несколько секунд, на него наступил болбой.

Инцидент произошел в первом сете матча за выход в четвертьфинал, в котором Саккари встречалась с американкой Эммой Наварро. На подаче соперницы гречанка прервала игру, заметив на корте жука.

Спортсменка аккуратно подняла насекомое и под аплодисменты зрителей вынесла его за пределы площадки, однако, буквально через несколько секунд жука раздавил болбой, вызвав возглас разочарования на трибунах.

Тот матч Саккари выиграла со счетом 2:0 (7:5, 7:6). В четвертьфинале она встретится с Эммой Радукану из Великобритании.