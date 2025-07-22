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Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Фото: Brateevsky / CC BY-SA 4.0

Роман Шогджиев из Калмыкии стал самым молодым международным мастером по шахматам, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Шогджиев выполнил все три норматива, обязательные для получения звания международного мастера в возрасте 10 лет, 3 месяца и 21 день. Информацию об этом достижении ФШР направит в Книгу рекордов Гиннеса и России.

С июня 2024 года самым молодым международным мастером считался аргентинец Фаустин Оро. Ему на тот момент получения звания было 10 лет, 8 месяцев и 16 дней.

Роман Шогджиев родился 4 февраля 2015 года в столице Калмыкии Элисте. Сейчас он живет со своей семьей в Подмосковье.

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