Роман Шогджиев из Калмыкии стал самым молодым международным мастером по шахматам, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Шогджиев выполнил все три норматива, обязательные для получения звания международного мастера в возрасте 10 лет, 3 месяца и 21 день. Информацию об этом достижении ФШР направит в Книгу рекордов Гиннеса и России.

С июня 2024 года самым молодым международным мастером считался аргентинец Фаустин Оро. Ему на тот момент получения звания было 10 лет, 8 месяцев и 16 дней.

Роман Шогджиев родился 4 февраля 2015 года в столице Калмыкии Элисте. Сейчас он живет со своей семьей в Подмосковье.