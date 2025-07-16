Легенда «Реала» Лука Модрич перешел в «Милан»

Хорватский футболист Лука Модрич, с 2012 года выступавший за мадридский «Реал», перешел в «Милан». Информация о трансфере опубликована на официальном сайте итальянской команды.

«Футбольный клуб «Милан» рад сообщить, что Лука Модрич подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на один год до 30 июня 2027 года», – сообщила пресс-служба клуба.

39-летний полузащитник начинал карьеру в загребском «Динамо». Его первым топ-клубом стал лондонский «Тоттенхэм Хотспур», за который он выступал с 2008 по 2012 годы, после чего перешел в «Реал».

За 13 сезонов в составе «галактикос» Модрич забил 43 гола в 597 матчах и стала самым титулованным игроком испанского клуба всех времен:

шесть раз становился победителем Лиги чемпионов

пять раз выигрывал Клубный чемпионат мира

один раз Межконтинентальный кубок,

пять раз — Суперкубок Европы

четыре раза — Ла Лигу

два раза — Кубок Испании

пять раз — Суперкубок Испании

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В 2018-ом хорват получил «Золотой мяч» — ежегодную награду, присуждаемую лучшему футболисту французским журналом France Football.

В новом клубе Модрич будет выступать под 14 номером. Чемпионат Италии стартует 23 августа.