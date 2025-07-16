Легенда «Реала» Лука Модрич перешел в «Милан»

Хорватский футболист Лука Модрич, с 2012 года выступавший за мадридский «Реал», перешел в «Милан». Информация о трансфере опубликована на официальном сайте итальянской команды.
«Футбольный клуб «Милан» рад сообщить, что Лука Модрич подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на один год до 30 июня 2027 года», – сообщила пресс-служба клуба.
39-летний полузащитник начинал карьеру в загребском «Динамо». Его первым топ-клубом стал лондонский «Тоттенхэм Хотспур», за который он выступал с 2008 по 2012 годы, после чего перешел в «Реал».
За 13 сезонов в составе «галактикос» Модрич забил 43 гола в 597 матчах и стала самым титулованным игроком испанского клуба всех времен:
- шесть раз становился победителем Лиги чемпионов
- пять раз выигрывал Клубный чемпионат мира
- один раз Межконтинентальный кубок,
- пять раз — Суперкубок Европы
- четыре раза — Ла Лигу
- два раза — Кубок Испании
- пять раз — Суперкубок Испании
В 2018-ом хорват получил «Золотой мяч» — ежегодную награду, присуждаемую лучшему футболисту французским журналом France Football.
В новом клубе Модрич будет выступать под 14 номером. Чемпионат Италии стартует 23 августа.