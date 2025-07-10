ФК «Торпедо» исключили из Российской премьер‑лиги

Российский футбольный союз исключил футбольный клуб «Торпедо» из числа участников Премьер-лиги в следующем сезоне, говорится на сайте РФС.

Решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, который уличил руководство московского клуба в попытке организации договорных матчей против «Родины», «Урала» и «Шинника» в 25, 29 и 32 турах Первой лиги (ФНЛ).

Согласно тексту решения, бывшему гендиректору «Торпедо» Валерию Скородумову и владельцу клуба Леониду Соболеву запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 10 и 5 лет, соответственно. Ранее они были арестованы по подозрению в даче взятки футбольным арбитрам.

Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал команду на 5 миллионов рублей. Текст решения КДК об исключении клуба из РПЛ был опубликован на сайте ФК «Торпедо» без каких-либо комментариев со стороны пресс-службы клуба.

По итогам минувшего сезона ФК «Торпедо-Москва» занял второе место в Первой лиге России по футболу (ФНЛ) и напрямую вышел в «премьерку», новый сезон которой стартует 18 июля.