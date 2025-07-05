Футболист Смолов устроил драку в ресторане

Футболист Федор Смолов устроил драку в московском ресторане «Кофемания» — видео инцидента появилось в Сети. В этом же заведении семь лет назад побили посетителей футболисты Александр Мамаев и Павел Кокорин.

Видео, на котором Смолов подходит ко столу с двумя мужчинами и поочередно бьет их по лицу, появилось в телеграм-каналах Baza, SHOT и других. По их данным, драка произошла рано утром 28 мая в Москве в ресторане «Кофемания». Посетили громко обсуждали спортсмена.

Со Смолова вымогали 1 миллион рублей, чтобы видео не распространялось. Он согласился, но сумма увеличилась до 3 миллионов рублей, и футболист отказался платить. После драки пострадавшие написали заявление в полицию, но им пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

В 2018 году в этой же «Кофемании» устроили драку футболисты Кокорин и Мамаев. Спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года оба вышли на свободу условно-досрочно.