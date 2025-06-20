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Умные часы Galaxy Watch сломал «красный экран смерти»

Источник:
Sibnet.ru
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Владельцы умных часов Samsung Galaxy Watch 4 столкнулись с массовым сбоем в работе дисплея, который приводит к полной неработоспособности устройства.

Проблема получила название «красный экран смерти», множество соответствующих жалоб пользователей за последние недели появилось на форуме Reddit. В ходе сбоя дисплей Galaxy Watch 4 неожиданно меняет цвет, приобретая сильный красный оттенок.

В дальнейшем экран постепенно деградирует, через некоторое время часы перестают реагировать на прикосновения и становятся полностью непригодными для использования. Перезагрузки устройства никак не помогают.

Смарт-часы Galaxy Watch 4 были представлены в 2021 году. Они стали первым устройством, получившим операционную систему Wear OS, созданную Samsung совместно с Google, а также интерфейс One UI Watch.

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Топ комментариев

pepelmetal

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Я сделал это за вас"

dimans1000

ерунда всё это, не пробьёт она ничего и во вторых мы уничтожим этот спирит ещё на подлёте, ему же надо...

Danilon

Поэты,.... Как они искусно умеют не замечать слона в комнате. Таланты

mosquito__2010

прямо в точку прямо в глаз. браво.