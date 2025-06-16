Многократный чемпион мира по мотогонкам погиб в ДТП

Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Башкирии, сообщил министр спорта региона Руслан Хабибов.

«Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, двенадцатикратного чемпиона мира в командном зачете, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова», — написал Хабибов в телеграм-канале.

По предварительным данным ГУ МВД по Республике Башкортостан, Красников был за рулем Lada Granta, которая на 69 километре автодороги Р240 выехала на встречку и столкнулась с грузовиками «Газель» и Sitrak. 40-летний мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Красников — заслуженный мастер спорта России. Он завершил карьеру только в 2023 году. В 2011 году спортсмен возглавил Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан.