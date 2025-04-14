«Альфа-банк» запустил своего мобильного оператора

Сотовый оператор «Альфа-банка» приступил к подключению первых абонентов под брендом «Альфа-Мобайл». Полноценный коммерческий запуск сотового бизнеса планируется в ближайшие недели.

«Мобильная сеть уже прошла все необходимые этапы согласования с регулирующими органами и доступна для подключения сотрудникам банка», — сообщила пресс-служба банка.

Сеть «Альфа-Мобайла» создавали с использованием бизнес-модели виртуального оператора мобильной связи. Новый оператор будет работать на сети «Вымпелкома», который владеет «Билайном».

Сеть «Альфа-Мобайл» уже проходит тестовую эксплуатацию в шести регионах России, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новосибирскую и Челябинскую области. В первый год оператор намерен привлечь не менее 1 миллиона абонентов.