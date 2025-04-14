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«Альфа-банк» запустил своего мобильного оператора

Источник:
Sibnet.ru
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Сотовый оператор «Альфа-банка» приступил к подключению первых абонентов под брендом «Альфа-Мобайл». Полноценный коммерческий запуск сотового бизнеса планируется в ближайшие недели.

«Мобильная сеть уже прошла все необходимые этапы согласования с регулирующими органами и доступна для подключения сотрудникам банка», — сообщила пресс-служба банка.

Сеть «Альфа-Мобайла» создавали с использованием бизнес-модели виртуального оператора мобильной связи. Новый оператор будет работать на сети «Вымпелкома», который владеет «Билайном».

Сеть «Альфа-Мобайл» уже проходит тестовую эксплуатацию в шести регионах России, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новосибирскую и Челябинскую области. В первый год оператор намерен привлечь не менее 1 миллиона абонентов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

что именно может "раньше полыхнуть" ? напиши конкретнее

mosquito__2010

интересно а командующий бундесвером вообще в курсе что такое ядерное оружие и для какой цели оно было...

nicollaich

Американское оружие ведь самое лучшее?Кагтаг?

mosquito__2010

даже на элементарных вопросах сливаетесь. симптоматично.