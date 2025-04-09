Американская корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира из-за резкого снижения капитализации, свидетельствуют данные торгов. Ее обогнала другая американская компания Microsoft.

Капитализация корпорации на торгах 8 апреля сократилась до 2,59 триллиона долларов с 2,73 триллиона днем ранее, а стоимость Microsoft снизилась лишь до 2,64 триллиона долларов с 2,66 триллиона.

С начала апреля акции Apple подешевели на 22%, капитализация компании упала почти на 750 миллиардов долларов. На конец марта показатель корпорации составлял примерно 3,34 триллиона долларов.

Падение стоимости акций наблюдается на фоне введения президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин на импорт из других стран. В ответ аналогичные меры принял Китай. Фактически, речь идет о торговой войне, которая негативно влияет на международные рынки.