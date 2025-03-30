Обнаружено пугающее последствие марафонского бега

Марафонский бег приводит к резкому снижению количества миелина — вещества, которое окружает нервные волокна в головном мозге, выяснили испанские ученые. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Metabolism.

Миелин по сути является защитной оболочкой для мозга, он также играет ключевую роль защите и разделении нейронов при передаче по ним электрических сигналов. Утрата миелина в большинстве случаев связана с определенными неврологическими заболеваниями.

В ходе исследования ученые провели сканирование мозга марафонцев. Первое сканирование проводилось до забега, а повторное — через 48 часов после преодоления дистанции в 42,195 километра.

Анализ данных показал, что у бегунов в 12 участках мозга, связанных с двигательными функциями, сенсорным восприятием и эмоциями, количество миелина вокруг нейронов заметно снизилось. Скорее всего, это связано с тем, что марафонцы расходуют липиды, из которых состоит миелин.

Дальнейшее наблюдение показало, что через две недели после марафона началось восстановление, а через два месяца уровень миелина вернулся к норме. Причем изменения затронули лишь определенные области мозга.

Ученые подчеркивают, что доказательств того, что марафонский бег наносит вред когнитивным функциям мозга, пока что нет. Они намерены продолжать исследования для изучения роли миелина в энергообмене мозга.