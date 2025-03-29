Маск продал социальную сеть X

Миллиардер Илон Маск продал принадлежащую ему социальную сеть X своему стартапу xAI, занимающемуся разработками в сфере искусственного интеллекта. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети.

Маск уточнил, что стоимость xAI оценили в 80 миллиардов долларов, а X — в 33 миллиарда долларов. Сам он в 2022 году купил соцсеть за 44 миллиарда долларов, после чего провел ее масштабную реорганизацию.

Предприниматель отметил, что сделка «раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X». В соцсеть уже интегрирован чат-бот Grok от xAI.

Объединенная компания получила название XAI Holdings, ее стоимость оценили в 100 миллиардов долларов без учета долговых обязательств. Сопровождением сделки занимался Morgan Stanley.