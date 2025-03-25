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Кошелек Telegram получил поддержку популярных криптовалют

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram Wallet получил крупное обновление, теперь в виртуальном кошельке доступен обмен и покупка популярных криптовалют, среди которых Ethereum, Solana и Dogecoin, сообщается в официальном блоге сервиса.

Пользователи Telegram Wallet могут покупать и продавать криптовалюту за USDT или Toncoin. В честь запуска сервис обнулил до конца марта 2025 года комиссию на все операции по обмену. С 1 апреля комиссия на любой обмен составит 0,9%.

Telegram Wallet представляет собой криптовалютный кошелек, интегрированный в мессенджер Telegram. Он позволяет покупать, обменивать и переводить цифровые активы.

Сервис создан на базе блокчейна The Open Network (TON), который изначально был представлен основателем Telegram Павлом Дуровым.

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