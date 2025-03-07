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Сноубордист-олимпиец вошел в топ самых разыскиваемых ФБР преступников

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-сноубордист Райан Веддинг, разыскиваемый ФБР
Фото: © Federal Bureau of Investigation

Канадский экс-сноубордист, участник Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Райан Веддинг вошел в топ-10 самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) преступников, за него объявлена награда в 10 миллионов долларов, сообщил помощник директора ФБР Акил Дэвис.

«Веддинг прошел путь от измельчения порошка на склонах во время Олимпиады до распространения кокаина на улицах городов США и в родной Канаде. <…> Он подозревается в убийстве конкурентов, что делает его очень опасным человеком», — цитирует Дэвиса CNN.

На брифинге ФБР показало актуальную фотографию разыскиваемого, но не раскрыло, где был сделан снимок. 

Веддингу предъявлены федеральные обвинения, связанные с тремя убийствами, сговором с целью незаконного оборота кокаина и «руководством продолжающейся преступной деятельностью».

По данным ФБР, преступник живет в Мексике под защитой картеля. Среди псевдонимов Веддинга — Эль Хефе, Враг общества и Джеймс Конрад Кинг.

Веддинг участвовал в Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Он занял 24-место в параллельном гигантском слаломе на сноуборде. Четыре года спустя его имя впервые появилось в полицейских сводках.

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