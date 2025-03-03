Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня пришла трагическая весть — ушел из жизни великий сын чеченского народа, легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, наш брат Бувайсар Хамидович Сайтиев. Это невосполнимая утрата для всей страны, для мира спорта, для всех, кто знал этого выдающегося человека», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Сайтиев умер в результате остановки сердца, сообщил исполнительный директор Федерации вольной борьбы Республики Дагестан Махмуд Магомедов.

«У него были проблемы с легкими. В итоге причина смерти — остановка сердца. Он принимал лекарства, которые дали осложнения. Вся его семья была с ним в Москве, в больнице», — сказал ТАСС Магомедов.

Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов. Он шесть раз выигрывал чемпионат мира и шесть раз — чемпионат Европы. Международная федерация объединенных стилей борьбы пять раз признавала его лучшим борцом вольного стиля в мире.