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Определен срок запуска российского аналога Starlink

Источник:
Sibnet.ru
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Спутники группировки Starlink
Спутники группировки Starlink
Фото: © International Astronomical Union

Россия к 2027 году планирует запустить 292 космических аппарата спутниковой связи, которые обеспечат доступ к интернету по всей стране, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Запуск российского аналога американской системы Starlink является частью ключевого приоритета нацпроекта «Экономика данных». Система должна обеспечить доступ к дешевому и доступному космическому интернету по всей стране.

Компания «Бюро 1440» планирует к концу 2027 года запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года — 383 аппарата, приводит «Парламентская газета» слова Шадаева.

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Низкоорбитальную спутниковую группировку скоростного доступа в интернет создают в рамках государственно-частного партнерства. «Бюро 1440» инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры, а Минцифры направит более 100 миллиардов рублей, чтобы компенсировать ставки по льготным кредитам и финансирование запусков.

Кроме того, Роскосмос к 2026 году должен запустить четыре космических аппарата, которые позволят обеспечить доступ к широкополосному интернету вдоль всех морских путей в регионах Арктики.

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Топ комментариев

Egorka72

За 2024 год рост цен на товары повседневного потребления выросли на 11%.... Где рост то? У банкиров в...

krasprol

Так про этот рост в карманах и говорил Мишустин.Только,по видимому,из скромности забыл упомянуть,чьи...

Улитка на склоне

Да кто поверит то в такие сказки? Растут только цены. А производство снижается.

pepelmetal

Хахах, типичное "а вот в России"))