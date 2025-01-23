Космический интернет: зачем Россия запускает систему «Рассвет»

Россияне получат доступ к широкополосному спутниковому интернету — госкомиссия по радиочастотам определила условия работы отечественной спутниковой группировки «Рассвет», которая станет аналогом системы Starlink миллиардера Илона Маска.

Планируется, что «Рассвет» заработает уже в 2027 году, ее первыми пользователями станут пассажиры РЖД и «Аэрофлота», а также абоненты федерального оператора «Мегафон».

Как будет работать российский аналог Starlink

Систему «Рассвет» создает частная аэрокосмическая российская компания «Бюро 1440», к 2030 году она собирается построить и запустить 383 спутника. На проект выделят 106 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 329 миллиардов вложат частные инвесторы.

Первые три низкоорбитальных аппарата «Рассвета» были запущены весной 2024 года. Спутники оснащены аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами лазерной связи.

В настоящее время специалисты «Бюро 1440» проводят орбитальные эксперименты и тестируют оборудование, необходимое для создания российской системы широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием.

Спутник группировки «Рассвет» на орбите Фото: © пресс-служба «Бюро 1440»

После развертывания орбитальная группировка обеспечит стабильную широкополосную связь с высокоскоростным интернет-доступом по всей территории России. Помимо множества спутников систему «Рассвет» дополнят мобильными и стационарными наземными станциями.

Спутниковая группировка решит проблему с доступом к интернету на отдаленных территориях России. Также система позволит улучшить покрытие автомобильных и железных дорог, внедрить новейшие технологии мониторинга и передачи информации на транспортной инфраструктуре.

Какие условия поставило государство

При выделении частот для работы стационарных и подвижных земных станций «Рассвет» государство поставило разработчикам несколько условий. В частности, им необходимо использовать радиоэлектронику отечественного производства.

Все станции сопряжения, через которые космический трафик будет попадать на абонентские устройства, обязаны находиться на территории России. Кроме этого, новая система не должна мешать уже существующим системам радиоэлектронной связи.

Например, для наземных станций введены ограничения по работе возле границ аэропортов и других стратегических объектов. Это позволит исключить негативное воздействие на навигационные системы и различную аппаратуру.

Кто первым получит доступ

Первыми из федеральных операторов договор с «Бюро 1440» подписал «Мегафон». В рамках пилота компания подключит 500 базовых станций оператора к системе спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки.

В первую очередь будут подключены удаленные станции, к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть. Переход на орбитальный интернет существенно повысит скорость передачи данных и снизит сетевую задержку.

Абонентский терминал спутниковой связи системы «Рассвет» Фото: © пресс-служба «Бюро 1440»

«Мы расширяем зону LTE покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах нашей страны, где прокладка ВОЛС затруднена. Эти работы требуют комплексного подхода, включающего в том числе использование спутниковой связи», — пояснил технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

Стабильный доступ к интернету расширит возможности для бизнеса и населения. Жители смогут пользоваться современными онлайн-сервисами и видеоконференцсвязью, телемедициной, а также инструментами онлайн-образования. Качественная связь в малонаселенных территориях и на трассах повысит скорость реагирования служб при чрезвычайных ситуациях.

Также соглашения с «Бюро 1440» заключили «Аэрофлот» и РЖД. Ожидается, что с 2028 года космический Wi-Fi появится на борту российских самолетов, а также в поездах. Помимо связи для пассажиров «Рассвет» позволит внедрить интеллектуальные транспортные системы.