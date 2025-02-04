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Голоса мошенников внесут в единую базу

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России внедрит новую систему борьбы с телефонными мошенниками, основанную на сборе и анализе биометрических данных.

Собранные данные будут представлять собой математически обработанные числовые характеристики голоса и позволят идентифицировать злоумышленников с помощью искусственного интеллекта, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

На создание новой платформы уже выделено более 6 миллиардов рублей, ее запуск запланирован на 2025 год. Фактически, она станет централизованной базой для хранения информации о телефонных мошенниках.

Отмечается, что согласия подозреваемых на сбор их биометрических данных не потребуется. Данные будут поступать от операторов связи, государственных органов, Центробанка, социальных сетей, маркетплейсов и даже граждан.

Почему людям не нравится собственный голос

Интеллектуальные системы операторов связи будут анализировать телефонные вызовы, сравнивая голос звонящего с зафиксированными «слепками» из базы. В случае совпадения абонент получит предупреждение о возможном мошенничестве.

Операторы связи уже поддержали инициативу правительства, однако предупредили, что сплошной анализ всех телефонных вызовов потребует значительных инвестиций в вычислительную инфраструктуру.

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Ты то один знаешь правду, хоть бы подсказал им

pepelmetal

Один максимка вертолётчик в Испании тоже думал что СВР его не достанут