НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему людям не нравится свой голос в записи

Источник:
Sibnet.ru
301 0

Люди, слыша свой голос в записи, не узнают его, он им не нравится и даже раздражает. Это связано со строением слухового аппарата и психологий.

Дело в том, что мы слышим свой голос во многом за счет костной проводимости. То есть, звуковые волны собственного голоса попадают для обработки в мозг не только через барабанную перепонку, но и посредством вибраций костей черепа.

«Слушая себя в записи, мы уже не можем воспринимать вибрации через кости, и некоторые низкочастотные компоненты колебаний голосовых связок теряются. Получается, что в записи мы слышим как будто одну звуковую дорожку вместо двух», — пояснила старший преподаватель НИУ ВШЭ по курсу «Ораторское искусство» Анна Каракаева.

Голоса мошенников внесут в единую базу

Есть и психологический момент. «У каждого из нас некий образ собственного "я". Мы представляем себя определенным образом, а снаружи порой слышим совсем не то, и это бывает настолько непривычно, что может вызывать отторжение», — отметила Каракаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа расстоянии метра: где находятся личные границы

В 2010 году американские психологи Сьюзан М. Хьюз и Марисса А. Харрисон доказали субъективность восприятия собственного голоса. Они попросили участников эксперимента оценить красоту и звучание коллекции голосов. При этом испытуемые не знали, что в коллекции есть и их собственный.

Когда люди не узнавали свой голос, то давали высокую оценку своему звучанию. Таким образом, эффект неприятия собственного голоса в записи можно объяснить неожиданным непривычным звучанием.

Еще по теме
Почему инопланетяне отказываются выходить на связь
Какого цвета Солнце на самом деле
Как отличить овощи от фруктов и ягод
Наука выяснила, как мужчины и женщины изменились за 100 лет
смотреть все
Наука #Интересно #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
Трамп пригрозил разорить БРИКС
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
24
Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США
23
Смертность на Украине троекратно превысила рождаемость
23
Кремль отказался комментировать отвод солдат КНДР
21
The Guardian рассказала о массовом бегстве из украинской армии