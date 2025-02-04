Люди, слыша свой голос в записи, не узнают его, он им не нравится и даже раздражает. Это связано со строением слухового аппарата и психологий.

Дело в том, что мы слышим свой голос во многом за счет костной проводимости. То есть, звуковые волны собственного голоса попадают для обработки в мозг не только через барабанную перепонку, но и посредством вибраций костей черепа.

«Слушая себя в записи, мы уже не можем воспринимать вибрации через кости, и некоторые низкочастотные компоненты колебаний голосовых связок теряются. Получается, что в записи мы слышим как будто одну звуковую дорожку вместо двух», — пояснила старший преподаватель НИУ ВШЭ по курсу «Ораторское искусство» Анна Каракаева.

Есть и психологический момент. «У каждого из нас некий образ собственного "я". Мы представляем себя определенным образом, а снаружи порой слышим совсем не то, и это бывает настолько непривычно, что может вызывать отторжение», — отметила Каракаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На расстоянии метра: где находятся личные границы

В 2010 году американские психологи Сьюзан М. Хьюз и Марисса А. Харрисон доказали субъективность восприятия собственного голоса. Они попросили участников эксперимента оценить красоту и звучание коллекции голосов. При этом испытуемые не знали, что в коллекции есть и их собственный.

Когда люди не узнавали свой голос, то давали высокую оценку своему звучанию. Таким образом, эффект неприятия собственного голоса в записи можно объяснить неожиданным непривычным звучанием.