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На расстоянии метра: где находятся личные границы человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com
Личные границы бывают физические и психологические. Но всегда их нарушение приводит к дискомфорту и недопониманию в общении. На каком расстоянии от тела находятся физические личные границы и как не нарушить эмоциональные границы человека?

Личные границы нужны для создания безопасного пространства. Но смысл их не в отгораживании стеной, а напротив — в выстраивании комфортного взаимодействия с внешним миром.

Большинство людей выстраивают и меняют личные границы в течение всей жизни. Если у младенца границ практически нет, то в 30 лет человек может быть отгорожен физически и психологически довольно сильно. Но еще через 10 лет может сократить «охранное» расстояние.

Процесс выстраивания границ и их размеры у каждого индивидуальны. Однако есть общие усредненные правила и этикет, которые обезопасят от нарушения чьих-либо границ.

Где находятся личные границы

Если говорить про телесные границы, то они описаны в социальной психологии. В частности, расстояние от 0 до 45 сантиметров — это интимная зона. А 45-120 сантиметров — территория персонального общения. 

То есть если при личном диалоге отойти от человека на 2-3 метра, атмосфера персонального общения потеряется и разговор утратит смысл. Но если приблизиться практически до прикосновения, личные физические границы будут нарушены, человек или испытает сильный дискомфорт и растеряется, или воспримет это как сексуальное посягательство.

Получается, оптимальное расстояние для приятельской или рабочей беседы тет-а-тет около метра.

Эмоциональные (психологические) границы определяются тем, сколько энергии человек готов отдавать в общение, не чувствуя себя выжатым лимоном. То есть в каком объеме без дискомфорта способен вовлекаться в проблемы, интересы других людей. К этим же границам относят темы, связанные с ценностями, приоритетами и убеждениями человека, а также манеры общения.

Случается, что собеседник начинает раздражаться, все больше молчит или откровенно ищет поводы уйти — это верный признак того, что границы нарушены. В этих случаях уже бесполезно пробовать менять темы, извиняться, уговаривать остаться — человеку нужно вернуться в свое пространство, чтобы восстановиться. 

С малознакомыми людьми трудно сразу понять границы. Поэтому, чтобы не совершить роковую ошибку, лучше корректно уточнять, готов ли человек общаться на какие-либо темы, интересно ли ему то или это, сколько у него есть времени и т.д.

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Alhazred

Ну-ну. Талибов тоже бомбили...)))

Батя на диване

то что они своих солдат не жалеют и так понятно,сам бы пошел с лопатой,показал пример

corrector

мы очень ждём этого момента, и эта новость очень вписывается в рос. пропаганду !! Ура !

corrector

на урине объекты США тоже формально не страдают , бггг