Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг принес
механический будильник на пресс-конференцию после матча с «Салаватом Юлаевым».
В субботу СКА дома со счетом 3:2 обыграл уфимский «Салават
Юлаев" во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ).
На послематчевой пресс-конференции Ротенберг появился с
будильником в руках, он включил его в момент, когда к нему обращался с вопросом
один из тренер СКА отреагировал на ситуацию смехом.
«Я хочу вам подарить подарок, чтобы вы писали позитивные
статьи о СКА», — заявил Ротенберг, передав будильник в пресс-ложу.
Журналист от подарка отказался, сказав что ночью он
предпочитает спать со своей женой, а не писать публикации.