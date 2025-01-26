Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг принес механический будильник на пресс-конференцию после матча с «Салаватом Юлаевым».

В субботу СКА дома со счетом 3:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев" во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На послематчевой пресс-конференции Ротенберг появился с будильником в руках, он включил его в момент, когда к нему обращался с вопросом один из тренер СКА отреагировал на ситуацию смехом.

«Я хочу вам подарить подарок, чтобы вы писали позитивные статьи о СКА», — заявил Ротенберг, передав будильник в пресс-ложу.

Журналист от подарка отказался, сказав что ночью он предпочитает спать со своей женой, а не писать публикации.