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Трамп назвал Овечкина великим игроком

Источник:
Sibnet.ru
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «великим игроком».

Трамп сделал соответствующее заявление, выступая на домашней для этого клуба Capital One Arena с последней перед инаугурацией речью на Make America Great Again Victory Rally.

«Владельцы этой арены, — они великолепны <...>, и их команда очень успешна, а Овечкин — великий игрок, не так ли?» — сказал американский лидер.

Овечкин 17 января установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил, в матче против «Оттавы». Голкипер этого клуба Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.

Российский хоккеист также увеличил общее число своих голов в чемпионатах НХЛ до 874, сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю.

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Спорт #Хоккей #Мир
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