Трамп назвал Овечкина великим игроком

Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «великим игроком».

Трамп сделал соответствующее заявление, выступая на домашней для этого клуба Capital One Arena с последней перед инаугурацией речью на Make America Great Again Victory Rally.

«Владельцы этой арены, — они великолепны <...>, и их команда очень успешна, а Овечкин — великий игрок, не так ли?» — сказал американский лидер.

Овечкин 17 января установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил, в матче против «Оттавы». Голкипер этого клуба Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.

Российский хоккеист также увеличил общее число своих голов в чемпионатах НХЛ до 874, сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю.