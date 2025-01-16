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Бразильский вратарь умер после удара мячом в грудь

Источник:
Sibnet.ru
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Трагический инцидент произошел бразильском штате Амазонас — 16-летний вратарь любительской команды Эдсон Лопес Гама скончался после удара мячом в грудь.

Вратарь отражал пенальти на тренировке, после одного из ударов мяч попал ему в район диафрагмы, после чего он упал на газон, передает издание Marca.

Чтобы доставить подростка в больницу, потребовалось более десяти часов, так как его команда базировалась в отдаленном сельском районе.

Медики попытались реанимировать вратаря, однако все попытки оказались безуспешными — он умер. На похоронах его семья была в футболках клуба «Гремио», болельщиком которой являлся погибший.

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Спорт #Футбол #Происшествия
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