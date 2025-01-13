Россиянин возглавил рейтинг лучших игроков Counter-Strike 2

Российский киберспортсмен Данил Крышковец завоевал звание лучшего игрока 2024 года в Counter-Strike 2 по версии авторитетного портала HLTV.

Крышковец, более известный под псевдонимом donk, возглавил итоговый список 20 лучших игроков в первый год выступлений на высшем уровне — участнику российской команды Team Spirit всего 17 лет.

В топ-3 рейтинга также оказался еще один россиянин — игрок команды G2 Илья Осипов, выступающий под псевдонимом m0NESY. На третьем месте француз Матье Эрбо из Team Vitality, также известный как ZywOo.

На HLTV Awards 2024 Крышковец победил в четырех номинациях: помимо «Лучшего игрока», российский игрок первенствовал в категориях «Лучший новичок», «Лучший открывающий игрок» и «Момент года».