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Россиянин возглавил рейтинг лучших игроков Counter-Strike 2

Источник:
Sibnet.ru
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Российский киберспортсмен Данил Крышковец завоевал звание лучшего игрока 2024 года в Counter-Strike 2 по версии авторитетного портала HLTV.

Крышковец, более известный под псевдонимом donk, возглавил итоговый список 20 лучших игроков в первый год выступлений на высшем уровне — участнику российской команды Team Spirit всего 17 лет.

В топ-3 рейтинга также оказался еще один россиянин — игрок команды G2 Илья Осипов, выступающий под псевдонимом m0NESY. На третьем месте француз Матье Эрбо из Team Vitality, также известный как ZywOo.

На HLTV Awards 2024 Крышковец победил в четырех номинациях: помимо «Лучшего игрока», российский игрок первенствовал в категориях «Лучший новичок», «Лучший открывающий игрок» и «Момент года».

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Спорт #Киберспорт #Экшены
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