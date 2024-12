Британская актриса Оливия Хасси, которая прославилась благодаря роли Джульетты в фильме Франко Дзефирелли «Ромео и Джульетта», скончалась на 74-м году жизни.

«С глубокой грустью извещаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая 27 декабря мирно ушла из жизни дома в окружении своих близких», — сообщила семья актрисы в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Причина смерти не указывается.

Хасси в 15 лет сыграла Джульетту в фильме Дзефирелли и прославилась. За эту роль она получила «Золотой глобус».

За карьеру Хасси сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Иисус из Назарета» (Jesus of Nazareth, 1977), «Смерть на Ниле» (Death on the Nile, 1978) и 2Мать Тереза» (Madre Teresa, 2003).

Актриса трижды была замужем, у нее двое сыновей и дочь.