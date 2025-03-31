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Скончался звезда «Сегуна» и «Поющих в терновнике» Ричард Чемберлен

Источник:
Sibnet.ru
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Ричард Чемберлен и Рэйчел Уорд в мини-сериале «Поющие в терновнике»
Фото: © кадр из сериала «Поющие в терновнике»

Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах «Поющие в терновнике» и «Сегун», скончался в возрасте 90 лет.

Чемберлен скончался поздно вечером 29 марта (днем 30 марта мск) на Гавайях. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, подтвердил Variety голливудский публицист Харлан Болл.

Джордж Ричард Чемберлен родился 31 марта 1935 года в Лос-Анджелесе. После окончания колледжа в 1956 году его призвали на военную службу в Корее, где за два года он дослужился до сержантского звания. После возвращения он стал брать уроки актерского мастерства.

В начале 1960-х годов Чемберлен получил роль доктора Килдэра в одноименном сериале, которая сделала его звездой и кумиром подростков.

На счету актера более 50 кино- и телепроектов. Он трехкратный обладатель «Золотого глобуса». Дважды он получил кинонаграду за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале (роли в «Докторе Килдэре» и в «Сегуне»). После успеха «Поющих в терновнике» в 1984 году стал победителем в номинациии «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме».

Чемберлен в основном играл романтических героев, поэтому не заявлял о своей нетрадиционной ориентации, так как боялся, что это разрушит его карьеру (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Каминг-аут он совершил в 2003 году, выпустив автобиографию «Разбитая любовь: Мемуары».

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Культгид #Кинематограф #О людях
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