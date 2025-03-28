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Прокуратура огласила желаемое наказание для Депардье

Источник:
Sibnet.ru
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Жерар Депардье
Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Парижская прокуратура запросила полтора года лишения свободы условно для актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах.

Обвинение требует для 76-летнего Депардье полтора года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, актер должен выплатить штраф в размере 20 тысяч евро и пройти обязательный курс психологической помощи, сообщили France 24 и AFP.

Обвинения против Депардье выдвинули 54-летняя художница-декоратор и 34-летняя помощница режиссера, работавшие с актером на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Настоящие имена женщин не разглашаются, они участвуют в процессе под именами Амели и Сара.

По словам Амели, однажды Депардье зажал ее между ног, трогал живот и ягодицы, сопровождая действия непристойными комментариями. Сара обвинила актера в том, что он несколько раз прикасался к ее ягодицам и груди.

Актер обвинения в сексуальных домогательствах отрицает. «Да, я вульгарный, грубый, похабный, но я уважаю людей. Я не получаю удовольствие от унижений или прикосновений, мне это не нравится», — цитирует Депардье BFMTV.

Адвокат кинозвезды Жереми Ассу заявлял, что обвинения в отношении Депардье — ложные. По мнению адвоката, цель потерпевших — получить компенсацию в размере от 6 тысяч до 30 тысяч евро.

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Топ комментариев

Kukuh88

Какая жаль... Ну ты же комик - давай весели, выводи из депрессии. Унизительный мир - только для тех,...

nicollaich

Депрессивная цеивроппа станет ещё депрессивней.Это как такое возможно?

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

GammiPluh

Раньше думать нужно было, этот век - век унижений для Украины