Анонсирован восьмой сезон «Рика и Морти»

Создатели анимационного сериала «Рик и Морти» раскрыли дату премьеры восьмого сезона — шоу начнет выходить 25 мая. Показ предыдущего сезона завершился в декабре 2023 года.

«Рик и Морти возвращаются в восьмом сезоне! Жизнь снова имеет смысл! Возможно все! Ждите приключений с Саммер, Джерри, Бет и другой Бет. Может быть, Баттер Бот получит новое задание? Что бы ни случилось, Рика и Морти нельзя долго держать в узде», — говорится в описании сезона.

В опубликованном тизере восьмого сезона можно увидеть фрагменты новых серий. В частности, герои вновь встретятся с инопланетянами и будут решать сложные проблемы. Создатели пообещали парадоксальные сюжеты и глубокое раскрытие персонажей.

«Рик и Морти» — культовый анимационный сериал о межгалактических приключениях гениального и эксцентричного изобретателя Рика Санчеза и его внука Морти Смита. Шоу выходит с 2013 года на канале Cartoon Network и предназначено для взрослых.