НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Анонсирован восьмой сезон «Рика и Морти»

Источник:
Sibnet.ru
82 0
Rick and Morty, скриншот из тизера восьмого сезона
Rick and Morty, скриншот из тизера восьмого сезона
Фото: © Adult Swim

Создатели анимационного сериала «Рик и Морти» раскрыли дату премьеры восьмого сезона — шоу начнет выходить 25 мая. Показ предыдущего сезона завершился в декабре 2023 года.

«Рик и Морти возвращаются в восьмом сезоне! Жизнь снова имеет смысл! Возможно все! Ждите приключений с Саммер, Джерри, Бет и другой Бет. Может быть, Баттер Бот получит новое задание? Что бы ни случилось, Рика и Морти нельзя долго держать в узде», — говорится в описании сезона.

В опубликованном тизере восьмого сезона можно увидеть фрагменты новых серий. В частности, герои вновь встретятся с инопланетянами и будут решать сложные проблемы. Создатели пообещали парадоксальные сюжеты и глубокое раскрытие персонажей.

«Рик и Морти» — культовый анимационный сериал о межгалактических приключениях гениального и эксцентричного изобретателя Рика Санчеза и его внука Морти Смита. Шоу выходит с 2013 года на канале Cartoon Network и предназначено для взрослых.

Еще по теме
Умер известный по роли Бэтмена актер Вэл Килмер
Скончался звезда «Сегуна» и «Поющих в терновнике» Ричард Чемберлен
Прокуратура огласила желаемое наказание для Депардье
Минпросвещения опубликовало список фильмов для школьников
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука объяснила природу «шестого чувства»
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
Стало известно о подготовке к выдвижению Зеленского на второй срок
Анонсировано тотальное наступление России
Обсуждение (0)
Картина дня
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился под Иркутском
Путин поручил вернуть деньги пострадавшим от кибермошенников
Минфин зафиксировал приток «ковбойских денег» в Россию
Ozon запустит собственный сервис доставки посылок
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Самое обсуждаемое
19
Работа вызвала депрессию у половины россиян
17
Началась подготовка к выдвижению Зеленского на новый срок
16
Российские силы нанесли удар по спецназу СБУ и ГУР
13
МВФ назвал сроки завершения украинского конфликта
12
Анонсировано тотальное наступление России