Умер известный по роли Бэтмена актер Вэл Килмер

Голливудский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», скончался в возрасте 65 лет, сообщила его дочь.

Килмер умер во вторник в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала пневмония, сообщила The New York Times дочь актера Мерседес Килмер.

Пик карьеры Килмера пришелся на 1990-е годы, когда он сыграл Джима Моррисона в ставшем культовом фильме Оливера Стоуна The Doors и Бэтмена в третьем фильме о персонаже комиксов DC «Бэтмен навсегда».

The New York Times в некрологе назвала Килмера «высококлассным актером второго плана с многогранным талантом».

Килмер с 2014 года боролся с раком горла и победил болезнь, но у него были проблемы с голосом. У актера остались взрослые сын и дочь.