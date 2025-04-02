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Умер известный по роли Бэтмена актер Вэл Килмер

Источник:
Sibnet.ru
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Вэл Килмер
Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Голливудский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», скончался в возрасте 65 лет, сообщила его дочь.

Килмер умер во вторник в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала пневмония, сообщила The New York Times дочь актера Мерседес Килмер.

Пик карьеры Килмера пришелся на 1990-е годы, когда он сыграл Джима Моррисона в ставшем культовом фильме Оливера Стоуна The Doors и Бэтмена в третьем фильме о персонаже комиксов DC «Бэтмен навсегда».

The New York Times в некрологе назвала Килмера «высококлассным актером второго плана с многогранным талантом».

Килмер с 2014 года боролся с раком горла и победил болезнь, но у него были проблемы с голосом. У актера остались взрослые сын и дочь.

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Культгид #Кинематограф #О людях
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